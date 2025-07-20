Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 19:38
Katiplik
Katip kardeşler, sınav için nasıl bir yol izlenmeli? Tavsiye ediyor musunuz bu işi?

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
20 Temmuz 2025 20:28

açlıktan sokaklara düşmediysen hayır

Toplam 1 mesaj

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