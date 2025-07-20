Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 19:57
İkm 14 günlük maaş farkı

İKM olarak çalışıyorum 14 günlük maaş farkı daha yatmadı , yatan arkadaşlar var mı ? Jandarmalara yatmış ama bize daha yatmadı ne zaman yatar.


LeiteKaka
Aday Memur
20 Temmuz 2025 20:09
Bu sene yatmayacak. Hazineye aktarılacak. Açıklama geldi

AhmetCANBARTU
20 Temmuz 2025 20:22

Niye dalga geciyon

LeiteKaka, 50 dk. önce
Bu sene yatmayacak. Hazineye aktarılacak. Açıklama geldi
Toplam 2 mesaj

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