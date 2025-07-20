Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Temmuz 2025 20:29
Ayın 15'inde Maaşım Yatmadı

1 temmuz tarihinde ücretsiz izinden döndüm. 14 temmuzda e bordromu kontrol ettiğimde sadece yarım maaş bordrosu vardı. 15 temmuzda 1.5 maaş yatması gerekirken sadece yarım maaş yattı. Mutemet bunun sistemsel bir hata olduğunu söyledi. Ayın 20si oldu hâlâ ne e bordro var ne maaş. Nasıl bir hata olmuş olabilir? Konu hakkında bilgisi olanlar beni aydınlatabilirse sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Hizmet Puanı HatasıYarı Zamanlıİller arası tayin silme24 Saatlik Nöbetlerde Dinlenme İzni Varmıdırİstifa Sonrası Açıktan Atama Kurası (Diğer Sağlık Personeli)2025 Yılı İstifa SonrasıYeniden Atama Yarı Zamanlı ÇalışmaEş DurumuOrtaöğretimle Atanıp AÖF Okumak?İller Arası Tayin Hakkında

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 din savunucularının insanları dinden soğutması 1 günaydın sözlük 1 güne bir söz bırak 1 bi mola radyo yayını 4 mutluluk veren kokular 2 yks 2025 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 1 o gün bugündür 1

Son Haberler

Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdiGalatasaray Avusturya'da ilk hazırlık maçında zafer!Tüp patlamasında bir kişi daha hayatını kaybettiFoça'da 2'si çocuk 21 göçmen son anda kurtarıldı!Sünnet Düğünü felakete döndü: 100 kişi hastanede

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.