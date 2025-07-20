Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Temmuz 2025 20:29
Ayın 15inde Maaşım yatmadı.

1 temmuz tarihinde ücretsiz izinden döndüm. 14 temmuzda e bordromu kontrol ettiğimde sadece yarım maaş bordrosu vardı. 15 temmuzda 1.5 maaş yatması gerekirken sadece yarım maaş yattı. Mutemet bunun sistemsel bir hata olduğunu söyledi. Ayın 20si oldu hâlâ ne e bordro var ne maaş. Nasıl bir hata olmuş olabilir? Konu hakkında bilgisi olanlar beni aydınlatabilirse sevinirim.

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