Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 20:40
YAŞASIN DEVLET VAR OLSUN POLİS ÖZEL HAREKAT
Özel Harekatı Sevmeyen Vatan Hainidir .

Sinanikra58
20 Temmuz 2025 20:46

Özel harekatı seviyorum ama özel harekatcilari sevmiyorum :)

Toplam 1 mesaj

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