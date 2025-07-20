Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 21:22
Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidir

üniversiteden yeni mezun bir araştırma görevlisi 6 yıl sonra doktor ünvanı 10 yıl sonra doçent ünvanı, 15 yıl sonra ise gerekli şartları taşıdığı taktirde profesör olabilmektedir.

hal böyle iken bir öğretmenin kpss kazanıp atanıp zorunlu görevini tamamlayıp yani gerekli tüm şartları tamamlayıp başöğretmen olması için 20 yıl geçmesi gerekiyor

arkadaşlar 20 yıl mantıklı ve makul bir süre değildir, 20 yıl sonra insanların neredeyse emeklilik yaşı gelmektedir, bu durumda mantıklı olan süre 10 yıldır, 10 yıla düşmesi ihtimalini çok zor gördüğüm için en çok 15 yıl olmalıdır, uzmanlık için de 5 yıl makul olandır

öğretmenler arası maaş farkı çok fazla açılmıştır, bu kadar uzun yıllar bu kadar fazla maaş farlı hayatın olağan akışına aykırıdır


ALİYAS
Daire Başkanı
20 Temmuz 2025 21:46
20 yıl fazla ise, 15 yıl olması gerektiğini söylüyorsan bunun bir ölçme değerlendirmesini analizini yaptın mı? kafaya göre söylüyorsan başkası da çııkıp 10 yıl olmalı der.

Pelinin1
Daire Başkanı
20 Temmuz 2025 22:08

sayın hocam bu bir sınav sorusu mu ki ölçme değerlendirmesini yapayım?

size konu ile ilgili ekonomik sosyal ve kültürel değerlendirmemi zaten sundum yukarıda, okumadınız sanırım?

sizin bir öneriniz var mı? siz kaç yıllık öğretmensiniz?

ALİYAS, 1 saat önce
20 yıl fazla ise, 15 yıl olması gerektiğini söylüyorsan bunun bir ölçme değerlendirmesini analizini yaptın mı? kafaya göre söylüyorsan başkası da çııkıp 10 yıl olmalı der.

bulaşşıkk
Şef
20 Temmuz 2025 22:13

Çok nadir yaşadığım bir olay olsa da peline katılıyorum :) 20 yıl çok fazla 15 makul.


yldzhmt
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 22:21

Yaw niye heo baskalariyla karsilastirarak bir talepte bulunuyorsunuz.

Bir akademisyen doktorayi, docentligi ya da profesorlugu yattigi yerden mi elde ediyor.

Evet 20 yil cok bence 5+5 yil olmali ama bunu dile getirirken kendi icinde degerlendirnek gerekir


VHKİ-MEB
Şef
20 Temmuz 2025 22:24
Aslında engelli memurlarda emekliliği de geçiyor. En geç 18 yıla emekli oluyorlar.

Pelinin1
Daire Başkanı
20 Temmuz 2025 22:26

hocam biz yatarak başöğretmen olmuyoruz öncelikle bunu bi açıklığa kavuşturalım.

karşılaştırmaya gelirsek, burda bir karşılaştırma değil bir örnek verme ve referans alma söz konusu, iyi niyetli okumanızı rica ediyorum

yldzhmt, 52 dk. önce

Yaw niye heo baskalariyla karsilastirarak bir talepte bulunuyorsunuz.

Bir akademisyen doktorayi, docentligi ya da profesorlugu yattigi yerden mi elde ediyor.

Evet 20 yil cok bence 5+5 yil olmali ama bunu dile getirirken kendi icinde degerlendirnek gerekir


graywolf13
Memur
20 Temmuz 2025 23:06
Görüyor ve artırıyorum. Tüm öğretmenler başöğretmen maaşı almalıdır. Yaşa göre bir kariyer basamakları sistemi saçmalığın daniskasıdır.
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