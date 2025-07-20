Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidir

üniversiteden yeni mezun bir araştırma görevlisi 6 yıl sonra doktor ünvanı 10 yıl sonra doçent ünvanı, 15 yıl sonra ise gerekli şartları taşıdığı taktirde profesör olabilmektedir.

hal böyle iken bir öğretmenin kpss kazanıp atanıp zorunlu görevini tamamlayıp yani gerekli tüm şartları tamamlayıp başöğretmen olması için 20 yıl geçmesi gerekiyor

arkadaşlar 20 yıl mantıklı ve makul bir süre değildir, 20 yıl sonra insanların neredeyse emeklilik yaşı gelmektedir, bu durumda mantıklı olan süre 10 yıldır, 10 yıla düşmesi ihtimalini çok zor gördüğüm için en çok 15 yıl olmalıdır, uzmanlık için de 5 yıl makul olandır

öğretmenler arası maaş farkı çok fazla açılmıştır, bu kadar uzun yıllar bu kadar fazla maaş farlı hayatın olağan akışına aykırıdır