Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 21:23
Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? İşin hem eğitimci hem veli boyutunda olsa çocğunuzu gönül rahatlığıyla bu sınıflara göndermek ister miydiniz?

https://tegm.meb.gov.tr/www/coklu-yabanci-dil-egitim-modeli-kapsamina-alinacak-okullara-iliskin-basvuru-ve-uygulama-kilavuzu-yayimlandi/icerik/1133


Pelinin1
Daire Başkanı
20 Temmuz 2025 21:36

bence güzel bir anlayış, teoride faydalı buluyorum ancak bizim yabancı dil öğretmenlerimizin malesef yeterliliği konusunda şüphelerim var, yabancı dil öğretmenlerimiz bence kpss ile değil toefl sınavı ile alınmalı

90 puan taban olmalı

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