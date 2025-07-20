Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 21:35
Bazı Kadrocu eksiklerin PÖH lere olan kin ve nefretleri kudurmuş gibi saldırmalarına dair görüşlerin
Bazı Kadrocu eksiklerin PÖH lere olan kin ve nefretleri kudurmuş gibi saldırmalarına dair görüşleriniz nedir

kral122
Genel Müdür
20 Temmuz 2025 21:54

Saçma sapan başlık açmışın 2 tane

Toplam 1 mesaj

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