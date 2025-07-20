Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


20 Temmuz 2025 21:36
AFAD'dan İtfaiyeye Geçiş

Arkadaşlar öncelikle merhaba ben İstanbul sözleşmeli arama kurtarma teknikerlerliğini AFADı kazandım ama aynı zamanda İstanbul itfaiyesini kazandım.Istanbul itfaiyesinin belgeleri verdim imzaya çağrılmayı bekliyorum.Afadda kalmayı düşünmüyorum.Sizce afaddan itfaiyeye geçiş yapabilir miyim ? Yardımcı olursanız çok sevinirim 🙏🏻

Çok Yazılan Konular

İBB Sağlık RaporuÜniversite Memuruna Tayin Hakkı Neden YokİBB'de Memurum, Soruları Alayım2025 Naklen Atama KontejanlarıÜniversite Özerkliği KaldırılmalıNakil Kabul Eden Belediye VarmıİBB Nakil Dilekçesi 7 Aydır BekliyorumBursa Zabıta yazılı sınavBecayiş iş kayseri sivasİBB mi, ilçe belediyesi mi zabıta memurluğu

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 mutluluk veren kokular 2 günaydın sözlük 1 şu an çalan şarkı 2 o gün bugündür 1 güne bir söz bırak 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 1 yks 2025 1 din savunucularının insanları dinden soğutması 1

Son Haberler

Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdiGalatasaray Avusturya'da ilk hazırlık maçında zafer!Tüp patlamasında bir kişi daha hayatını kaybettiFoça'da 2'si çocuk 21 göçmen son anda kurtarıldı!Sünnet Düğünü felakete döndü: 100 kişi hastanede

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.