Konya'da polise adalet

konu anladığım kadarıyla polis arkadaşımız ailesi ile bir restoranda yemek yerken çalışanlarla kavga ediyor. haberlerdeki iddiaya göre mekan sahibinin oğlu da orada ve hakim olduğu söyleniyor. arkadaşımız adli kontrol şartı ile serbest . Bie kamyon dayak üstüne adli kontrol . çok şükür bugün de şaşırtmadılar bizi

konu anladığım kadarıyla polis arkadaşımız ailesi ile bir restoranda yemek yerken çalışanlarla kavga ediyor. haberlerdeki iddiaya göre mekan sahibinin oğlu da orada ve hakim olduğu söyleniyor. arkadaşımız adli kontrol şartı ile serbest . Bie kamyon dayak üstüne adli kontrol . çok şükür bugün de şaşırtmadılar bizi