Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 21:39
Konya'da polise adalet

Arkadaşlar Konya'da meslektaşı mesafe ailesine karşı yapılan bir saldırı mevcut muş meslektaşımız ve ailesi hem darp edilmiş hem de gözaltı yani haksızlığa uğramış bu arkadaşımıza destek için Twitter'da yeni bir etkinlik başlatıldı bence buradan birbirimize tartışmaktansa tam birlik olup arkadaşlığımızı destekleme zamanı


Abbas.KILKUYRUK2
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 22:05

Haberi okudum. Gerçek ise polis hariç olaya karışan resmi sıfatı olanların derhal açığa alınması, o sivil sıfatlı kişilerin de derhal tutuklanmaları gerekiyor.

Hiç kimse dışarıda nüfuzunu kullanamaz.


ozgur3131
Aday Memur
20 Temmuz 2025 22:07

konu nedir acaba?


ALTARİN OĞLU
Şef
20 Temmuz 2025 22:23
twetterda yaziyor.
ozgur3131, 1 saat önce

konu nedir acaba?


yellowstone01
Memur
20 Temmuz 2025 22:23
konu anladığım kadarıyla polis arkadaşımız ailesi ile bir restoranda yemek yerken çalışanlarla kavga ediyor. haberlerdeki iddiaya göre mekan sahibinin oğlu da orada ve hakim olduğu söyleniyor. arkadaşımız adli kontrol şartı ile serbest . Bie kamyon dayak üstüne adli kontrol . çok şükür bugün de şaşırtmadılar bizi

Reksai786
Aday Memur
20 Temmuz 2025 22:37

Allah bu ülkenin hukukçusunun eline düşürmesin hakim savcı avukat

yellowstone01, 50 dk. önce
konu anladığım kadarıyla polis arkadaşımız ailesi ile bir restoranda yemek yerken çalışanlarla kavga ediyor. haberlerdeki iddiaya göre mekan sahibinin oğlu da orada ve hakim olduğu söyleniyor. arkadaşımız adli kontrol şartı ile serbest . Bie kamyon dayak üstüne adli kontrol . çok şükür bugün de şaşırtmadılar bizi

reis73
Daire Başkanı
20 Temmuz 2025 22:59

Bugün emniyetin Adalet bakanlığı ile 300.000 promosyon twitter'ı vardı şu an için meslektaşlarımız bunu değil Konya'daki arkadaşımızın haksızlığı ile ilgili Twitter'da destek oluyor ve şu anda 1 sırada bence bunu yarına kadar rekor bir gündemde tutup haksızlığa uğradıysa gerekeni yapılması gerekir burada da Birlik olduğumuzu belirtmek için bolca tweet atmalıyız

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