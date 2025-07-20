DHMİ psikiyatri?

Selamlar. Daha önce pskiyatriye gitmiştim ve "psikiyatrik muayne tanısı" almıştım basit bir şeyden ve düşük doz antidepresan yazmışlardı 6 ay için. Ehliyet alana kadar böyle bir şeyi bile unutmuştum ama o sırada aile hekimi bana bunu bir an önce sildirmemi ve ileride sürekli karşıma çıkacağını belirtti. Zaten bu yüzden şuan ehliyet için sağlık raporu alırken bile psikiyatriye sevk etti ve büyük ihtimalle test sonuçlarım ne olursa olsun sadece hafif araç ehliyeti alacağım, o da her yıl tekrar kontrol zorunluluğu ile. Hani ciddi bir rahatsızlık bile değildi ama yönetmelikler ve doktorların kendini güvene alma durumları sağolsun tanı koyar ve ilaç yazarken 3 dakika yetiyorken, iş x rapor almaya gelince emdiğiniz sütü burnunuzdan getiriyorlar.

Şuan memur olarak başka bir kurumda çalışıyorum ve hedefim 2 yıllık elektrik veya makine bölümü okuyup DHMİ'de çalışmak. TCDD şartlarında mesela üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin herhangi bir "psikiyatrik tanı"nız varsa direk red sebebi, aynı şey MSB için de geçerli.

DHMİ için böyle bir sağlık şartı var mı? Tekrar ediyorum güncel olarak tedavi görmüyorum. Aradan 1 yıl geçti son ilaç kullanımından itibaren ve söz konusu tanı basit bir şey (psikiyatri doktoru öyle söylüyor) ve kullandığım ilaç çok düşük doz antidepresan.

Buna benzer hikayesi olan varsa sağlık kurullarında nasıl tepki aldıklarını merak ediyorum açıkcası. Sadece DHMİ de olmak zorunda değil.