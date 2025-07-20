Kurum bu bölümü kabul eder mi?

Bu yıl ki üniversite tercihlerinde Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümünü tercih etmek istiyorum üniversitenin kaynaklarına göre bu bölümden mezun olanlar ziraat mühendisi unvanını alabiliyor ancak bu bölüm tercih edeceğim üniversitede uygulamalı bilimler fakültesinde eğitim veriyor yani ziraat fakültesi değil kurumda görevde yükselme sınavına girince bu durum problem olur mu?

Bu yıl ki üniversite tercihlerinde Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümünü tercih etmek istiyorum üniversitenin kaynaklarına göre bu bölümden mezun olanlar ziraat mühendisi unvanını alabiliyor ancak bu bölüm tercih edeceğim üniversitede uygulamalı bilimler fakültesinde eğitim veriyor yani ziraat fakültesi değil kurumda görevde yükselme sınavına girince bu durum problem olur mu?