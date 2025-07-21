Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 00:23
Kadrolu memur , akademiye giderken istifa etmek zorunda mı?
Kadrolu memur , akademiye giderken istifa etmek zorunda mı? Yoksa ücretsiz izin alsak olmaz mı?

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