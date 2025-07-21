Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2025 00:50
Promosyon Son Dakika
Vakıfbank Genel Müdürlüğünden aldığım kulis bilgilerine göre 10 yıllık 250 bin tl , 3 ay youtube premin ücretsiz üyelik , sosyal medya hesaplarına mavi tik ve tüm operatörlere 50 GB internet verilecek. Hayırlı Olsun

LeiteKaka
Aday Memur
21 Temmuz 2025 00:51
İsmini gizli tutan bir katılım bankası ise 25 yıllık anlaşmaya göre Citroen Ami verecek. Hayırlı olsun
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