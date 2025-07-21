Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 00:57
Hemşirelere 15 Bin hayırlı olsun
şimdi Açıklandı. Tüm hemşirelere 15 bin maaş iyileştirme yapıldı. Farklar haftaya yatacak. Önümüzdeki aydan itibaren zamlı maaşlar hayırlı olsun

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