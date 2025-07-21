Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 01:01
Özel sektör eş durumu ataması olumsuz olanlar

Arkadaşlar özel sektör eş durumu ataması olan da var olumsuz olan da, olumsuz olanlar hangi sebepler den red geldi kendi memleketi olması dışında herhangi bir sebep den dolayı red edilen var mı

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