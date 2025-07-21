Birlik Olalım, Promosyonları Zirveye Taşıyalım

Değerli Öğretmen Arkadaşlar,

Son dönemde birçok kurum ve memur grubu, birlik içinde hareket ederek maaş promosyonu konusunda yüksek tutarlarda anlaşmalar yapmış ve hak ettikleri değeri almıştır. Ancak biz öğretmenler, bazı ilçelerde ne yazık ki oldukça düşük ve beklentilerin çok altında kalan promosyon rakamlarıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Bu adaletsizliğin önüne geçmek ve hak ettiğimiz promosyonları alabilmek için artık birlik olma zamanı! Eğer tüm öğretmenler olarak aynı anda tek bir bankadan maaş alımı yaparsak, bankalarla yapılacak promosyon anlaşmalarında maksimum tutarlara ulaşmak mümkün olacaktır.

Bu güç hepimizde var. Ayrı ayrı yapılan bireysel ya da düşük katılımlı anlaşmalar yerine tek ses, tek yürek olursak, sesimiz daha gür çıkar ve hakkımız olan değeri alabiliriz.

Haydi, dayanışma zamanı!

Gelin bu sürece destek olalım, hep birlikte hareket edelim ve promosyonlarımızı en üst seviyeye taşıyalım!