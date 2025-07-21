saglık bakanlığı 2 alımı

arkadaşlar sizce 1.etapda ki branşlar 2 etapda da olur mu? mesala sıhhı tesisatcı aldılar yada farklı teknisyen olarak bazı illere hiç kontejan verilmedi

arkadaşlar sizce 1.etapda ki branşlar 2 etapda da olur mu? mesala sıhhı tesisatcı aldılar yada farklı teknisyen olarak bazı illere hiç kontejan verilmedi