Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 02:39
ÜNİVEESİTE HEMSİRE BEXAYİST
İC ANADOLU ALİNİR SANLİURFA VERİLİR

Çok Yazılan Konular

İBB Sağlık RaporuAFAD'dan İtfaiyeye GeçişÜniversite Memuruna Tayin Hakkı Neden YokİBB'de Memurum, Soruları AlayımİBB Personel Alımı Arşiv Araştırması Ne Zaman Biter?Nakil Kabul Eden Belediye VarmıİBB Nakil Dilekçesi 7 Aydır BekliyorumBursa Zabıta yazılı sınav

Sözlük

o gün bugündür 1 günaydın sözlük 1 şu an çalan şarkı 2 yks 2025 1 bi mola radyo yayını 4 mutluluk veren kokular 2 din savunucularının insanları dinden soğutması 1

Son Haberler

İstinaf'ın Bozma Kararına Uyması Ama Danıştay'ın Bozma Gerekçesine Yer Vermemesi Hukuka AykırıdırVergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit EdildiİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldiKastamonu'da düğün yemeği kabusu: 91 kişi zehirlendi!Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.