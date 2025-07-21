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Editörler : supporters.


21 Temmuz 2025 08:59
YENİ ÖTV HAKKINDA ACİL SORULARIM VAR BİLEN YAZSIN...

YENİ ÖTV ZAMMI OLACAKMIS SANIRIM 40,50,60,70,80 ARACLARIN DURUMU VE MOTORUN CC ' SİNE GÖRE BİR ÖTV DÜZENLENMESİ OLACAKMIS? BU BİNEK ARACLAR ICINDE GECERLI MI MESELA BÖYLE OLURSA IKINCI ELDE DE FİYATLAR BAYA ARTARMI SORUMBU ASLINDA?????

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