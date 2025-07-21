Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 09:25
Polsan Kredi limitleri

Herkese merhaba. Şu an gündemde promosyon, çalışma şartları gibi konular olduğunun farkındayım. Ancak bir çok kişi (bunlardan biride benim) verilecek olan promosyonla bile toparlanamayacak kadar kötü durumdayız. Bir çok kişinin çeşitli nedenlerle farklı bankalarda sıkıntısı var. Polsanın verdiği komik kredi limitleri bizi ne bankalardan kurtarmaya yetiyor nede maddi sıkıntımızı gideriyor. Defalarca kez bu konuda başlık açılıyor ama kimse destek olmadığı için gündem olmuyor. Durumu iyi olan arkadaşlar hiç olmazsa bizim gibi zor durumda olanlar için destek olup bu konunun gündeme gelmesi için yardımcı olurmusunuz.

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