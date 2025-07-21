Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 09:28
BİR POLİS OLARAK HESABIMI KAPATIYORUM ! MEMURLAR NET BUNU DA SİL.
emniyet forumunda yıllardır emek verip editörlük yapan değerli şefimiz memurlar net polisin sorunlarını haber yapmayı reddedince editörlükten ayrılmış ! diğer gönderilerde de *memuraday-y* gibi ********' lerin kışkırtıcı düşmanlık içeren yorumlarını engellemezsen bizim yorumlarımızı siliyor! artık memurlar net'i boykot ediyorum!!! hesabımı kapatıyorum.

erhannn34
Şube Müdürü
21 Temmuz 2025 09:33
bravo
Toplam 1 mesaj

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