Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 10:19
İstifa eden idareci olursa ikinci iller arası atamaya başvurabilir mi?

Merhaba Arkadaşlar. Bu sene müdür yardımcısı olarak atandım. Simdi istifa etsem 2. İl dışı tayin olduğu zaman başvurma hakkım olur mu acaba?


berkaydal
Şube Müdürü
21 Temmuz 2025 11:44

İdareci olmuşsunuz. Böyle durumlarda okuyarak cevap bulursunuz. Neyi? Kılavuzu. Ne kılavuzu? İkinci il dışı. Yapılacak mı? Belli değil. Yapılacak olursa kılavuzda yazar. O zaman biliriz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidirÜnvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkMazerete bağlı il dışı atama süreci nasıl işliyor?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiRehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Öğretmenin bedelli askerliğiMazerete bağlı il dışı tayinİşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı.Maaş farkları ne zaman yatar?

Sözlük

Bugün bana yarın sana 1 mutluluk veren kokular 2 şu an çalan şarkı 2 günaydın sözlük 1 o gün bugündür 1 rakip 1 bi mola radyo yayını 4

Son Haberler

İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Rekor Muayene SayısıBakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat ÇalışacakEKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandıKemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günüİstanbul Milletvekili Doğan Demir Gelecek Partisi'nden İstifa Etti

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.