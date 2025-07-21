Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 10:19
Sınavsız Naklen Atanma

Merhaba, İlçe Belediyelerine sınavsız yani kurumlar arası geçiş ile hangi kadrolara atanılabilir? Şef, Müdür, Özel Kalem Müdürü...


cevherdudayev1
Genel Müdür
21 Temmuz 2025 11:44

özel kalem müdürü olabilir olabilir ama şef ve müdür sınavsız olmaz

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