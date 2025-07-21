Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2025 10:44
Yetkili Sendikanın Tolu Sözleşme Talepleri Nelerdir?

Memurlar için 2025-2026 yıllarına kapsayacak zam oranları başta olmak üzere uzlaşılması gereken 100 lerce konular için yetkili sendikanın talepleri neleredir, neden hala bunu kamuoyu ile paylaşmıyorlar.

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