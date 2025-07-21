Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2025 10:49
Kamu işçilerine neden memurdan daha yüksek zam ve maaş veriliyor?

İlkokul mezunu ofis işçisinin, kamu mühendisinden fazla maaş ve daha yüksek yeni zamlar alma mantığını ve nedenini bir bilenden öğrenmek istiyorum. Kaç yıldır mühendisler olarak çırpınıyoruz sesimizi duyurmak için. Ama maalesef çayımızı demleyen bizden önde tutuluyor. Bunun dünyada başka örneği var mı bilmiyorum.


begümmm06
Aday Memur
21 Temmuz 2025 11:26

Sabah temizlik işçisi odamıza gelip maaş karşılaştırması yaptı :)


endstrci
Aday Memur
21 Temmuz 2025 11:46
ortada çok büyük haksızlık var
Toplam 2 mesaj

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