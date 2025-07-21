Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2025 11:47
Jandarma subay mı Hava Astsubay mı

Merhaba ben bu yıl msü sınavında hava astsubaylığı kazandım mülakatlara gideceğim yaşımda 20 msü için son hakkımdı ama jandarma için hâla 1 hakkım daha var sizce mülakatları da geçersem hava astsubaylıpamı gitmeliyim yoksa 1 yıl daha hazırlanıp jsgf de subaylık için mi beklemeliyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

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