KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 11:55
önlisans işletme yönetimi
arkadaşlar 2 yıllık işletme yönetimi bitirerek kpss önlisansa girip polis olunur mu ve başka memuriyeler gelebilir mi

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