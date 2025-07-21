Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 12:27
Fiili Hizmet Süresi ve Askerlik

İl dışı tayinim 4 yıllık fili hizmet süresinin tamamlanmaması ibaresi ile komisyon tarafından red edilmiş. Memuriyete başaldıktan sonra yaptığım askerlik süresi, fiili hizmet süresine eklenebilir mi?

İl dışı tayinde itiraz ettiğimde itiraz süresi sonundaki hizmet süresi dikkate alınır mı yoksa 1 temmuza kadar olan kısmı mı dikkate alırlar.


lDeimosl
Genel Müdür
21 Temmuz 2025 13:45

Askerlik süresi fiili hizmete dahil değildir.

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