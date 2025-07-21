Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2025 12:39
adalet alımı başvurusunda askerlik tecil bitimi
1 eylülde tecilim bitiyor başka da uzatamıyorum arkadaşlar katiplik ve ikm için başvurumda sorun teşkil eder mi bu durum bazıları sene sonuna kadar süren var diyor yoklama dönemi için ama olaki mülakatlarda tecil bitmiş olursa veya başvuru aşamasında iptal olurmu bilen varmı

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