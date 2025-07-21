adalet alımı başvurusunda askerlik tecil bitimi

1 eylülde tecilim bitiyor başka da uzatamıyorum arkadaşlar katiplik ve ikm için başvurumda sorun teşkil eder mi bu durum bazıları sene sonuna kadar süren var diyor yoklama dönemi için ama olaki mülakatlarda tecil bitmiş olursa veya başvuru aşamasında iptal olurmu bilen varmı

1 eylülde tecilim bitiyor başka da uzatamıyorum arkadaşlar katiplik ve ikm için başvurumda sorun teşkil eder mi bu durum bazıları sene sonuna kadar süren var diyor yoklama dönemi için ama olaki mülakatlarda tecil bitmiş olursa veya başvuru aşamasında iptal olurmu bilen varmı