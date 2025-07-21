KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 12:50
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi avukat alımı kaç puan ile kapatır

Mersin MESKİ 2 yıl kıdem şartı ile 3 avukat alıyordu sizce en son puanı kaça kadar düşer?

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