KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 12:50
POMEM PMYO EĞİTİM SONU (ESS) SINAVINDAN KALANLAR TEK BAŞLIK

Arkadaşlar POMEM PMYO eğitim sonu sınavından kalan arkadaşlar tek başlık altında toplanalım sesimizi yetkililere duyuralım. 50 puan verilerek elenmişim. Aslında çektiğim soruyu doğru cevapladım. Bu rağmen elediler. Neye göre bakılıyor hiç anlamış değilim. İdari dava açacağım. Birbirimize bu konuda yardımcı olalım.


Baypar
Daire Başkanı
21 Temmuz 2025 13:02

Sağlık raporunda mı problem vardı.

Güvenlik soruşturmasında bir problem olmuş olabilir mi ?

Hangi pomem müdürlüğünde eğitim aldın.


Orhancln
Aday Memur
21 Temmuz 2025 13:07

Her yıl aynı mağduriyet. Allah yardımcınız olsun. Burada süreci anlatmışlar. İnşallah yardımcı olur.

https://kadimhukuk.com.tr/makale/paem-pmyo-pomem-yil-sonu-mulakati-sene-eleneler-iptal-davasi/


ayşegülünsal
Aday Memur
21 Temmuz 2025 13:08

Hemen dava açın arkadaşlar. Zaman kaybetmeyin. Başka çözümü yok.

Toplam 3 mesaj

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