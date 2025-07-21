KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 15:20
Muvafakat

Memurken yeni KPSS puanıyla üst unvana atanmada muvafakati çalıştığımız kurumda kim onaylıyor. Kimin onayıyla çıkıyor.


Kral salman
Aday Memur
21 Temmuz 2025 15:40
sözleşmeli de muvafakat yok direk istifa değil mi

Ahmetkıraç01
Aday Memur
21 Temmuz 2025 16:00

Evet ben kadrolu için sormuştum

Kral salman, 44 dk. önce
sözleşmeli de muvafakat yok direk istifa değil mi
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