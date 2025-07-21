KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 15:42
Sıfırdan YDS'ye Başlayacağım

Merhabalar İngilizce konusunda sıfırım. En temelden başlayacağım. Yds den 60 almak için nasıl başlamaliyim. Sırasıyla bir program sunabilir misiniz. Youtube, kaynaklar, online kurslar falan.

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