Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 15:45
5 ay önce atanan biri eş durumundan tayin isteyebilir mi?

eşim 5 ayy önce atandı. farklı illerde çalışıyoruz. Ben kadroluyum ama çakılıyım. Onun yanına gelmesi lazım. Yanıma gelmesinin tek çaresi 3 yılını doldurması mi


Pelinin1
Daire Başkanı
21 Temmuz 2025 15:54

evet


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Temmuz 2025 16:23

3+1 kuralı nedeniyle 4 değil mi?

Pelinin1, 30 dk. önce

evet

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