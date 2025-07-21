Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 16:47
Hastane Yatış
Kurul hastane yatışı verirse süreç nedir istememe hakkımız varmi dilim belirtir rapor ne zaman verilir bilgisi olan varsa yazabilir mi teşekkür ederim şimdiden

polis olsam
Aday Memur
21 Temmuz 2025 16:48

geçmiş olsun


Solotürk0123
Aday Memur
21 Temmuz 2025 16:48
Sagolasin devrem
polis olsam, 2 saat önce

geçmiş olsun


polis olsam
Aday Memur
21 Temmuz 2025 16:55

ben daha mülakat sürecindeyim abi

alkollü araçtan hagb var

Solotürk0123, 2 saat önce
Sagolasin devrem

Solotürk0123
Aday Memur
21 Temmuz 2025 17:46
Kimse yok mu bilen
Toplam 4 mesaj

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