Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 17:00
Maarif Modeli Değerlendirme Görevlendirmesi
Saygıdeğer hocalarım daha önce maarif modelinin değerlendirme sürecinde görev alan var mı grupta? Şu an bize ilden yazı geldi görevlendirme ile Ama detay hakkında net bir bilgi yok Süreç nasıl oluyor Görevlendirme süresi -okul sayısı ve sistem girişi gibi konularla ilgili

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