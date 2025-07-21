Maarif Modeli Değerlendirme Görevlendirmesi

Saygıdeğer hocalarım daha önce maarif modelinin değerlendirme sürecinde görev alan var mı grupta? Şu an bize ilden yazı geldi görevlendirme ile Ama detay hakkında net bir bilgi yok Süreç nasıl oluyor Görevlendirme süresi -okul sayısı ve sistem girişi gibi konularla ilgili

Saygıdeğer hocalarım daha önce maarif modelinin değerlendirme sürecinde görev alan var mı grupta? Şu an bize ilden yazı geldi görevlendirme ile Ama detay hakkında net bir bilgi yok Süreç nasıl oluyor Görevlendirme süresi -okul sayısı ve sistem girişi gibi konularla ilgili