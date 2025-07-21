Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 17:08
Emekli Emniyet Mensupları Mağdur

Emekli Emniyet Mensupları Mağdur emekli maaşları yetersiz Sayın İçişleri Bakanımız biran önce buna çare bulun inşaatlarda bekçilik pavyonlarda badigart kanı beş para etmeyen insanlara el avuç açma insanın zoruna gidiyor biz bu devlete ömrümüzü verdik devletin de bize yardım etmesi lazım bizi sahipsiz bırakmayın


iamapoliceman
Daire Başkanı
21 Temmuz 2025 17:57
abicim biz meslekteyiz sesimizi çıkaramıyoruz. siz emekli oldunuz artık neyden korkuyorsunuz neyden çekiniyorsunuz? düzgün bir şekilde yakıp yıkmadan basın açıklaması yapabilir protesto edebilir, içişleri bakanı ile görüşme talep edebilir, haber kanallarına demeç verebilirsiniz.

yakışıgım
Şube Müdürü
21 Temmuz 2025 18:08

Emekli astsubay derneği var adamlar devamlı Ankara'da eylemde bizim emekliler o kadar sinmiş ki seslerini cikaramiyorlar baksan asaleti onaylanmamis memur gibiler


Dirilis.34
Şef
21 Temmuz 2025 18:11

Bak güzel abim seni tanımam hakkına girmek istemem o yüzden seni tenzih ederek lafa başlıyorum. 15 yıllık polisim tecrübem şu . Bu mesleğin bu kadar ayaklara düşmesinin bir nedenide benim çalışırken tanıdığım o dinozor olarak tabir edilenler varya. Amirin arkasından atar tutar yüzüne gelince elinde çayı peçetisini tutar yalakalık gırla 1 gün izin alabilmek için kılıktan kılığa girer işten 1 2 saat geç çıkmayı kar sanan arkadaşına iş satmayı zeka sananlar ,iş yapmaya gelince daha ben mi çalışacam biz 12 12 çalıştık şükredin 12 24 çalışıyorsunuz biz 3 defa şarka gittik nutuk atanlara lafım. Altını çiziyorum seni ve bu şekilde olmayan abilerimizi tenzih ediyorum, amacım kimseyi kırmak üzmek suçlamak değil. Bu teşkilatın sorunlarını dile getirdiğimiz de daha sıçtığınız şurada diyrek alay şimdi de bu çabadan faydalanmak isteyenlere lafım


Dirilis.34
Şef
21 Temmuz 2025 18:20

Şunu da ekleyim. Çalışmış olduğum vizyon sahibi tecrübeli abilerimiz de vardı onların hakkını inkar edemem. Allah selamet versin. Senide bu kategoride değerlendiriyorum güzel abim. Tabiki mağduriyetinizi biliyoruz

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