Emekli Emniyet Mensupları Mağdur

Bak güzel abim seni tanımam hakkına girmek istemem o yüzden seni tenzih ederek lafa başlıyorum. 15 yıllık polisim tecrübem şu . Bu mesleğin bu kadar ayaklara düşmesinin bir nedenide benim çalışırken tanıdığım o dinozor olarak tabir edilenler varya. Amirin arkasından atar tutar yüzüne gelince elinde çayı peçetisini tutar yalakalık gırla 1 gün izin alabilmek için kılıktan kılığa girer işten 1 2 saat geç çıkmayı kar sanan arkadaşına iş satmayı zeka sananlar ,iş yapmaya gelince daha ben mi çalışacam biz 12 12 çalıştık şükredin 12 24 çalışıyorsunuz biz 3 defa şarka gittik nutuk atanlara lafım. Altını çiziyorum seni ve bu şekilde olmayan abilerimizi tenzih ediyorum, amacım kimseyi kırmak üzmek suçlamak değil. Bu teşkilatın sorunlarını dile getirdiğimiz de daha sıçtığınız şurada diyrek alay şimdi de bu çabadan faydalanmak isteyenlere lafım