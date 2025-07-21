Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2025 18:11
Raporu Fenne Aykırı Bulan Komisyonun Hakem Hastaneye Sevki

Merhaba. X adliyesinde zabıt katibi olarak çalışıyorum. Bu sabah müdüre hastaneye gideceğimi söyleyerek işe gitmedim. Saat 11.00 gibi başka bir mahkemeye bir haftalığına geçici görevlendirme yazısı düşmüş, ben de aile hekiminden iki gün rapor almıştım. Ancak komisyon raporun fenne aykırı olduğu gerekçesiyle hakem hastaneye sevk yazısı düşürmüş. Acaba bu süreç ile ilgili bilgisi olan var mıdır. Nasıl bir yol izleniyor. Sevk yazısını bizim kalem mi yapacak?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikGörevde yükselme de disiplin soruşturmasıİkm 14 günlük maaş farkıTayin sonrası feragat hkBakanlığın DikkatineAile Yılı / Yarı zamanlı çalışmaZabıt katibi lojman ihtiyacıYaşadığınız en kötü mobbing neydi?İcra dosyası bulunan memurGeçici görev

Sözlük

günaydın sözlük 1 rakip 1 falabella 1 Bugün bana yarın sana 1 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 1 mutluluk veren kokular 3 şu an çalan şarkı 4 bi mola radyo yayını 4

Son Haberler

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştıSürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son GünlerTeknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü: 3 tutuklamaÖldürülen İlayda'nın babası dayak yerken seyretmişMerkezi Yönetim Borç Stoku Rekor Seviyede: 11,4 Trilyon TL!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.