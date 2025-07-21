Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 18:34
aile bütünlüğü mazeretinden idare mahkemesi atama
elimmiş merkezinde ilçeye gelemiyor ben ise 3 yılı doldurdum atama istedim tek kontenjan oldugu için olmadı dava ile atama olur mu

majesteleri7
Daire Başkanı
21 Temmuz 2025 18:44

Olsa herkes yaptırır.en fazla görevlendirme olur


Reislerdesever
Aday Memur
21 Temmuz 2025 19:00
aile yılında sorun yaşıyoruz dava konusu işimle aramızda 180 km var bir çözümü olması gerekli
majesteleri7, 2 saat önce

Olsa herkes yaptırır.en fazla görevlendirme olur

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