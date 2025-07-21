Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 18:50
Heyet raporu
Mehil müddetinde heyet raporu almak sıkıntı olur mu?

babanicolas
Memur
21 Temmuz 2025 19:09
ben bugün tek hekim 10 gün aldım
Toplam 1 mesaj

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