Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 20:45
calisan engelli yakini olan kisilerin haklari
4 yasinda engelli bir kizim var.fizik tedavi sürecleri olacaktir.evimle iş yeri arasi uzak oldugu icin gidip gelmem problem oluyor.cunku haftada iki gun yogun fizik tedavi aliyor.bu tedavi boyunca izin verilebilinir mi yada mumkun oldugjnda evden calisma yapilabilinir mi ?

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