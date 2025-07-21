Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 21:44
31. DÖNEM EGİTİM SONU SINAVINDA ELENENLER

Arkadaşlar merhaba, 31. Dönemde eğitim sonu sınavında elenenler tek bir başlıkta toplanabilir miyiz? Eğitimi başarıyla tamamlayıp essde elenen 31. Dönem devreleri olarak birlikte hareket edelim

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