Muğla milas(Merkez) satılık tripleks villa..

Muğla milasta tripleks bir villam var arkadaşlar.. milas Merkezde.. site içinde ve bahçeli.. brüt 300 metrekare.. 5+1.. kapalı mutfak.. dış cephe mantolamalı.. ısı pompası.. ısı yalıtımlı.. şu an içinde kiracı oturmaktadır.. kira bedeli 40 bin TL.. yatırım için ideal bir yer.. prim potansiyeli yüksek.. Makul ve mantıklı takas teklifleri de değerlendirilir.. ilgilenenlere daha detaylı bilgi verebilirim.. sahibinden,aracısız..

Muğla milasta tripleks bir villam var arkadaşlar.. milas Merkezde.. site içinde ve bahçeli.. brüt 300 metrekare.. 5+1.. kapalı mutfak.. dış cephe mantolamalı.. ısı pompası.. ısı yalıtımlı.. şu an içinde kiracı oturmaktadır.. kira bedeli 40 bin TL.. yatırım için ideal bir yer.. prim potansiyeli yüksek.. Makul ve mantıklı takas teklifleri de değerlendirilir.. ilgilenenlere daha detaylı bilgi verebilirim.. sahibinden,aracısız..