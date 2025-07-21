KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


21 Temmuz 2025 22:29
merkeziden atanan birisi sağlık bakanlığı alımına başvurup atanabilir mi

bu merkezi atamada ön lisanstan bazı kadrolara başvurdum 2 yıl açıktan okumuştum bi bölüm. Şimdi atandık diyelim merkezi atamadan kadrolu olarak bir düz memurluğa evrak teslim ettik ve arşiv bekliyoruz.

bu sırada eylül ayında açılacak sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımına da başvurduk ve atandık diyelim. Bir sıkıntı olur mu? Sözleşmeli Personel olarak çalışmamda?

LİNÇLEMEYİN, sağlıkta kontenjanda SINIRDAYIM, hatta gerideyim bile denilebilir, eğer yine düşük kadro gelirse ORTADA KALACAĞIM.

evet dışarıdan bakınca kötü duruyor ama buna mecburum, inanın bu zamana kadar hiçbir yere başvurmadım ilk merkezi atamaya da başvurmadım çünkü ilk sağlık alımını bekledim hem de aylarca ama düşük kadro geldiği için kontenjana bile giremedim. artık bekleme lüksüm yok umarım anlamışsınızdır.

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