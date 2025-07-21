Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 22:55
Taşınır Kayıttan Çıkış

Herkese iyi akşamlar. Okulumda müdür yardımcısıyken eş durumdan tayinim çıktı. TKYS de kaydım var. Malum yıl içinde giriş çıkış işlemlerimiz oldu. Acaba ilişik keserken tkys den çıkışımı okul müdürümü yoksa milli eğitimde ilgili memur mu yapacak? Yoksa mal müdürlüğüne mi gitmem gerekiyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkBaşöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidirÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Mazerete bağlı il dışı atama süreci nasıl işliyor?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiHizmetli görevde yükselmeyle öğretmen olabilir mi?Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Öğretmenin bedelli askerliğiMazerete bağlı il dışı tayinBirlik Olalım, Promosyonları Zirveye Taşıyalım

Sözlük

mutluluk veren kokular 3 rakip 1 günün filmi 1 günaydın sözlük 1 Bugün bana yarın sana 1 falabella 1 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 1 şu an çalan şarkı 3 bi mola radyo yayını 4

Son Haberler

Hatay'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüİstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyatYargıtay, Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanığın cezasını onadıEski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.