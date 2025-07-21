Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2025 22:55
Yöneticilikten ayrılınca TKYS çıkışını kim yapar?

Herkese iyi akşamlar. Okulumda müdür yardımcısıyken eş durumdan tayinim çıktı. TKYS de kaydım var. Malum yıl içinde giriş çıkış işlemlerimiz oldu. Acaba ilişik keserken tkys den çıkışımı okul müdürümü yoksa milli eğitimde ilgili memur mu yapacak? Yoksa mal müdürlüğüne mi gitmem gerekiyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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