Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Temmuz 2025 23:33
İstanbulda en erken kaç yıl çalıştıktan sonra tayin isteyebilirim

İstanbulda en erken kaç yıl çalıştıktan sonra tayin isteyebilirim 1/3 gibi 3 yılı doldurma şartı var mı ?


adsız_cengaver
Şef
21 Temmuz 2025 23:38

İstanbula ilk atamada mi geldin şark dönüşü mü batıdan batıya mi geldin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025Fazla Mesai Ücreti + Gece TazminatıPöh Arkadaşlar neden böyle saygısız ?Polis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Konya'da polise adalet12 ile 16 bin zam taslak aşaması Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEv sahibi ile sorun yaşayanlar

Sözlük

günün filmi 1 günaydın sözlük 1 mutluluk veren kokular 3 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 1 rakip 1 bi mola radyo yayını 4 Bugün bana yarın sana 1 falabella 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Hatay'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüİstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyatYargıtay, Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanığın cezasını onadıEski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.