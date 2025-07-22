KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 00:48
Güvenlik Soruşturması ve İdari Para Cezası

6 yıl önce aldığım "emre aykırı davranış" para cezası güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep olur mu? Teiaş, tcdd gibi kurumlar ne denli araştırma yapıyor? Aynı durumda kabahatler kanunu çerçevesinde para cezası alıp ataması gerçekleşen var mı aranızda?

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