Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 05:43
İstifa etmeyi veya YDK ile İlişik kesmeyi düşünenler
Muvazzaf personel olup TSK dan veya Kolluk Kuvvetinden nasıl ayrılacaklarını bilmeyenler Facebo..kta mecburi hizmet mağduru subay astsubaylar diye grup var oraya girip fikir alışverişinde bulunabilir. Bu forumda çok güzel ama yetersiz kalıyor. Orda bırakan ve genelde ne kadar tazminat çıktı paylaşıyorlar. Umarım bu gönderiyi kaldırmaz yönetici

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